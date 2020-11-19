شكرا لقرائتكم خبر عن لم يشعر به أحد.. زلزال بقوة 3 ريختر يضرب شرق القاهرة انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، صباح يوم الخميس، 19 نوفمبر 2020، هزة أرضية شرق القاهرة، وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الهزة الأرضية التى شهدتها العاصمة كما يلى:

الانفوجراف - الهزة الأرضية وقعت الساعة 11:33 صباح اليوم الخميس - على بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الادارية - بلغت قوتها 3.0 درجة على مقياس ريختر - على خط العرض 29.91 شمالا وخط الطول 31.84 شرقا - لم تتسبب في أي أضرار ولم يشعر بها المواطنين

كانت هذه تفاصيل خبر لم يشعر به أحد.. زلزال بقوة 3 ريختر يضرب شرق القاهرة انفو جراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.