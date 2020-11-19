شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى عدد من الأساقفة لمناقشة الملفات الرعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، اليوم الخميس بالمقر البابوي في القاهرة، حيث ناقشا عددا من الامور الرعوية ، وفى ذات السياق استقبل البابا، الأنبا أندراوس ، أسقف أبو تيج وصدفا والغنايم، و الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأشمونين .

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، افتتح أمس تجديدات المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى، كما ترأس الاحتفال بالعيد السابع لتأسيس المركز، كما ترأس صباح أمس قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم ، فى مصر القديمة، بمشاركة العديد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسهم الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وذلك تزامنا مع الذكرى الثامنة لتنصيب البابا تواضروس الثانى بطريركًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذى تم فى 18 نوفمبر 2012.