شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: قافلة تحيا مصر تنموية وليست إنسانية فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن قافلة تحيا مصر، قافلة تنموية وليست إنسانية فقط، حيث تحتوى على مشروعات متناهية الصغر وبيانات جميع الأسر المستفيدة، لتصبح قاعدة البيانات ثروة كبيرة لقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال إطلاق قافلة تحيا مصر، بحضور رئيس الوزراء، أن وزارة التضامن تحررت من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التى اختزلت دعم الدولة فى معاش ضماني بسيط لا يضمن خروج الأسر المستهدفة من الفقر، وتبنت الوزارة سياسات تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التي تعيشها مصر.
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