شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة الكونغولى يزور المعاهد البحثية بالمركز القومى لبحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار كلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له مجمع المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية ، للتعرف على الإمكانيات المتاحة.

وتم عرض إمكانيات المركز البحثية تم بعدها تم عرض فيديو عن أهم الأنشطة البحثية والتطبيقية التي تقوم بها المعاهد والوحدات البحثية تحت مظلة المركز ، وعرض تقديمي عن السد العالي استعرض فيه أحدث الأنشطة البحثية التي يقوم بها المركز على جسم السد العالي.

ثم تفقد الضيوف منطقة التجارب التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية حيث تم استعراض الأبحاث الحقلية التي يقوم بها المعهد للمقارنة بين نظم الري التقليدي ونظم الري الحديث والتي تتمثل في الري باستخدام المواسير المبوبة والري بالرش والري بالتنقيط والري تحت السطحي.

ثم زار الضيوف وحدة معالجة مياه الصرف الصحي المدمجة والتي قام بتنفيذها الفريق البحثي لمعهد بحوث صيانة القنوات المائية بمنطقة التجارب البحثية بالمعامل المركزية وتم عرض فكرة التجربة التي تعتمد فكرة المعالجة المدمجة لمياه الصرف الصحي على طريقة التهوية المباشرة الممتدة من خلال ثلاث مراحل لعملية المعالجة وذلك للاستفادة منها في ري المساحات الخضراء وبعض الزراعات غير المأكولة.

ثم تلي ذلك جولة في مجمع المعاهد حيث زاروا النموذج الطبيعي لقناطر ديروط المقام بصالات التجارب التابعة لمعهد بحوث الهيدروليكا وتم عرض ملخص عن أهم أنشطة المعهد ثم تم استعراض الدراسة والأبحاث التي يقوم بها المعهد على النموذج الطبيعي لقناطر ديروط في إطار الإدارة المثلي للموارد المائية.

و قام الضيوف بزيارة النموذج الطبيعي لمنطقة شاطئ بورسعيد والذي يقوم بتنفيذه معهد بحوث الهيدروليكا لدراسة تأثيرات الحاجز الغاطس على الشاطئ في صالة التجارب الفيزيائية.