شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" منحتين مقدمتين من الحكومة الفرنسية للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لمنحتين مقدمتين من الحكومة الفرنسية لعدد (2) من الدورات التدريبية الدولية (قصيرة المدى، طويلة المدى) للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة بفرنسا (ENA)، في موعد أقصاه يوم 22 نوفمبر 2020.

ويمكن متابعة شروط وخطوات التقديم للمشاركين على موقع الوزارة، عبر الرابط التالي: http://portal.moe.gov.eg

والدورات التدريبية، هي على النحو التالى:-

1- دورة دولية طويلة الأمد CIL Cyele International Long وتكون مدتها 13 شهر، وتعقد بدءًا من سبتمبر 2021 إلى نهاية سبتمبر 2022، وهي مخصصة للكوادر الشابة الشاغلين لمناصب بالحكومة المصرية ومسؤولين عن خطط التطوير، وكذلك الكوادر الشابة الراغبة فى تطوير المنظومة.

2ـــ دورة دولية متقدمة CIP Cyele International deperfectionnement مدتها 8 أشهر بدءًا من ديسمبر 2021 وحتى نهاية يوليو 2022، وهى موجهه للخبراء والكوادر المسئولين عن الإدارة بالحكومة المصرية.

وفى حالة الإنتهاء من الدراسة واجتيازها بنجاح سوف يكون متاح فرصة للدارسين لدراسة الماجستير بإحدى الجامعات الفرنسية، وهي: "CELSA PARIS IV- Sorbonne / Strasbourg/ PARIS – Dauphine".

وتهدف الدورات التدريبية إلى تنمية وبناء قدرات ومهارات العنصر البشري بما يؤدى إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتتميز هذه الدورات بأنها تتيح الفرصة أمام المشاركين للتقديم للحصول على درجة الماجستير في علم الإدارة من إحدى الجامعات الفرنسية وذلك بالتوازي معهما.