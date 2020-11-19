شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إحالة 12117 محضر تعدى على الترع للنيابات المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى المحاضر التي تم إحالتها للنيابة المختصة بدائرة الإدارات العامة للرى بوزارة الموارد المائية والرى إلى 12117 محضر مخالفه حيث تم إحاله 53 محضر اليوم.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة المختصة بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتواصل الادارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الاجازات الرسمية، مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفوري معها أن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات المختصة، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.