شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: 24% من سكان العالم مصابون بالديدان المعوية بسبب سوء الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، من أن سوء الصرف الصحي في الأراضي الزراعية يؤثر على الحالة الصحية للإنسان، وغردت منظمة "الفاو" على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "حوالي 24% من سكان العالم مصابون بالديدان المعوية المنقولة بالتربة بسبب سوء الصرف الصحي، مما يضعف حالتهم الغذائية".



الفاو على تويتر

وقالت منظمة الفاو، إنه يجب أن يحصل كل فرد على صرف صحي مستدام يمكنه الحفاظ على صحة المجتمعات.

الديدان المعوية هي طفيليات معوية تدخل معدتك وتسبب عدم الراحة، وفي معظم الحالات، يمكن علاجها بسهولة بالأدوية وقد لا تتطلب علاجًا معقدًا. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فهى مشكلة شائعة ويتعامل حوالى 10% من سكان العالم مع هذه الديدان الطفيلية.

وتُعرف هذه الطفيليات المعوية أيضًا بالديدان الطفيلية، ووفقا لتقرير موقع "onlymyheakth" هي بشكل رئيسي من نوعين: الديدان المستديرة (الديدان الخطافية والديدان الدبوسية) والديدان المفلطحة مثل (الديدان والديدان الشريطية). ومع ذلك ، فإن الأسباب هي نفسها التي تشمل:

استهلاك الطعام أو الماء الملوث.

استهلاك اللحوم غير المطبوخة جيدا.ً

التعرض للتربة الملوثة أو البراز.

سوء النظافة.

بعد تناول المادة الملوثة، تنتقل هذه الديدان إلى الأمعاء وتتكاثر، ولن تتسبب دودة واحدة في إلحاق ضرر كبير ولكن عندما تنمو، فإنها تتسبب في مشاكل معوية.

ومن المحتمل جدًا أن يصاب الأطفال بالديدان لأنهم أكثر عرضة للتربة حيث توجد هذه الديدان بشكل كبير. قد يضع الأطفال أيديهم القذرة في الفم مما يسهل دخول الدودة إلى الجسم.

كبار السن الذين لديهم جهاز مناعة لمدة أسبوع معرضون أيضًا لمخاطر أكبر، بما أن أجسامهم ليس لديها دفاع قوي ضد هذه الديدان المعادية، الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها إمدادات مياه ملوثة وسوء الصرف الصحي معرضون أيضًا لهذه الديدان الطفيلية.