شكرا لقرائتكم خبر عن كلية تربية عين شمس تنذر عددا من الطلاب لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس بالتشديد على تطبيق قرار رئيس الجامعة رقم 851 بتاريخ 14/ 10/ 2020 المتعلق بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحفاظ على صحة الطلاب بالحرص على التباعد الاجتماعي مع التشديد على ارتداء الكمامات وتعقيم القاعات والمدرجات.

وشكل عميد كلية التربية، لجنة برئاسته لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بكل دقة وحزم، كما أصدر قرارا بعقاب مجموعة من الطلاب المخالفين بالإنذار مع التشديد حال التكرار بعقوبات متدرجة من الحرمان من بعض الخدمات الطلابية أو الحرمان من حضور المقررات الدراسية لمدة تصل إلى شهر أو الفصل من الكلية لمدة تصل الى شهر أيضا؛ موضحا أن الكلية تتخذ هذه العقوبات من منطلق الحرص على أبنائها الطلاب.

وأصدر الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة.

ويطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة، كما يطبق على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد.