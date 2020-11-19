حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف دعم نقدى لـ 3 ملايين و 640 ألف أسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التضامن تعلن صرف دعم نقدى لـ 3 ملايين و 640 ألف أسرة
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