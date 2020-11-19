الأوقاف: استمرار حملة النظافة وتعقيم المساجد بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
واصلت وزارة الأوقاف، اليوم، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن القيام على نظافة المساجد والإسهام في نظافتها من تعاليم الإسلام، وسلوك الصحابة والتابعين، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، ودليل على سمو الأخلاق، ويٌعَدُّ من أهم أولويات الوزارة حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق به، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد ، ويحفظ مصر من كل مكروه.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها ببيوت الله (عز وجل)، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار فيروس كورونا.
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