سلاح أبيض ينهي خلافًا على الأجرة.. سائق توك توك يطعن راكبًا بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لم تمر سوى 48 ساعة على مذبحة أسرية قتل فيها شاب عشريني والدته وأخاه وشرع في قتل زوج أخته بحدائق الأهرام حتى وقعت جريمة ثانية بذات المنطقة.

مساء الخميس، طعن سائق مركبة "توك توك" راكبًا بسبب خلاف على قيمة الأجرة بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، إشارة من مستشفى بوصول أحد الأشخاص مصابًا بطعنة في البطن.

التحريات الأولية أشارت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم وأحد الركاب بسبب الخلاف على قيمة الأجرة.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر إثرها السائق سلاحًا أبيض واعتدى على الراكب محدثًا إصابته بالقرب من سور البوابة الثانية.

لاذ المتهم بالهرب تجاه البوابة الثالثة خشية تجمع المارة مع صرخات الاستغاثة التي أطلقها المصاب.

ويعمل رجال المباحث بقيادة الرائد محمد بهاء رئيس نقطة الرماية على سرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم مع الاستعلام عن حالة المصاب.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد طارق حمزة، رئيس قطاع الغرب، إلى النيابة العامة للتحقيق.