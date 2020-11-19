انتشال جثة غريق أمام نادي محمد علي النهري بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الخميس، جثة عامل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بدائرة قسم أبو النمرس.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطع الإطفاء بالجنوب.

التحريت التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش جنوب الجيزة، والرئد محمد داوود رئيس مباحث أبو النمرس، توصلت إلى أن عاملا بنادي محمد علي المطل على نهر النيل، اختل توازنه وسقط في المياه ليلقى مصرعه غرقا.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة العامل الذي يبلغ من العمر 51 سنة. ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.