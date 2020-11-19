بالفيديو.. كواليس إحباط صفقة حشيش بـ200 مليون بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية نجاحاتها في إحباط محاولات تهريب المواد المخدرة للتساقط قلاع المخدرات وتتهاوى أمام دقة الرصد والمتابعة الأمنية التي توفر أقصى درجات الحماية لمنافذ البلاد الشرعية فيستحيل معها التهريب.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ) ضبطت ثلاث حاويات قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى ومشمولها المستندى (ورق غار "ورق لورى") لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها.

عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحرى، وأسفر ذلك عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريباً 2 طن و500 كيلو جرام.

كما أمكن ضبط شخصين من القائمين على جلب مخدر الحشيش، وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، 3 هواتف محمول وسيارة.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما وآخرين تشكيلاً عصابياً تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل البلاد.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 200 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.