شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملة أمنية لمواجهة مخالفات التعاقد وضبط قضايا سرفة التيار الكهربائي. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (12678) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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