تأجيل محاكمة الداعشي المتهم بـ"الهجوم علي قسم شرطة الضواحي" لـ13 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل ثاني جلسات الداعشي المتهم بـ"الهجوم علي قسم شرطة الضواحي"، لجلسة 13 ديسمبر؛ لمرافعة النيابة العامة والدفاع .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، وحسام الدين فتحي.

كانت قد قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة "داعشي" وهو متهم يدعى أحمد جمال عبد الفضيل إبراهيم واسمه الحركي "أبو جندل" ويبلغ من العمر 23 عاما حاصل على ليسانس أداب في القضية رقم 1205 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم علي قسم شرطة الضواحي" إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة ارهابية الغرض منها الدعوي الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي بأن انضم الي الجماعة المسماة " داعش " التي تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم واستهداف المنشأت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تنفيذ اغراضها مع علمه بذلك غلي النحو المبين بالتحقيقات.