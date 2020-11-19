مصر | "اتخانقوا على الأجرة".. سائق توك توك يطعن أحد الأهالي بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "اتخانقوا على الأجرة".. سائق توك توك يطعن أحد الأهالي بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد سائق توك توك طعنة بجسد، أحد الأهالي بمنطقة حدائق الأهرام، غرب الجيزة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا مفاده بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بالقرب من سور البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقل الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشادة كلامية بين سائق توك توك وأحد الركاب، بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، تطورت إلى مشاجرة، أشهر على إثرها السائق سلاح أبيض سدده بجسد الأخير، متحدثا إصابته التي جرى نقله على إثرها إلى المستشفى.

وبينت التحريات أن المتهم فر هاربًا، فور تجمع الأهالي، قبل أن يتمكنوا من الإمساك به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.