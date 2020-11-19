مصر | قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة عامل بـ" نادي محمد عليه" من نهر النيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة عامل بـ" نادي محمد عليه" من نهر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوت الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الخميس، في انتشال جثة عامل لقي مصرعه غرقا بمجرى نهر النيل بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمجرى نهر النيل بمركز أبو النمرس.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بفرق الإنقاذ النهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطع الإطفاء بالجنوب، لانتشال الجثة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش جنوب الجيزة، توصلت إلى أن عامل، بنادي محمد علي المطل على نهر النيل، عمره 51 سنة، اختل توازنه وسقط في المياه ليلقى مصرعه غرقا.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة العامل، ونقلها إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.