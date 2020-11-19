مصر | قرارات جديدة من النيابة في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالاوتوستراد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر قرارات جديدة من النيابة في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالاوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستعلمت نيابة البساتين الجزئية عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الدائرى في تقاطعه مع الاوتوستراد، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالتهم، كما أمرت بالتحفظ علي " الأتوبيس" تمهيدًا لعرضه علي مهندس فني لفحصه.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بالتحفظ علي سائق الأتوبيس، تمهيدًا للتحقيق معه والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانقلاب اتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا، يحمل 3 مشرفين و43 طفلا مرحلة ابتدائي وإعدادي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و13 سنة، مما أدى إلى إصابة 3 أفراد (السائق، المشرف، طالب) من ركاب الاتوبيس وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.