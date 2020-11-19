مصر | إحباط دخول طني ونصف حشيش مخدر إلى البلاد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط دخول طني ونصف حشيش مخدر إلى البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن المنافذ) من ضبط (ثلاث حاويات) قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى ومشمولها المستندى (ورق غار "ورق لورى") لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بمحافظة الشرقية، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها.

عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحرى، وقد أسفر ذلك عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريبًا 2،500 "إثنان طن وخمسمائة كيلو جرام")، كما أمكن ضبط (شخصين) من القائمين على جلب مخدر الحشيش، وذلك حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، 3 هاتف محمول – سيارة)، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما وآخرين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل البلاد.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200٫000٫000 مائتان مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.