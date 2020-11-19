مصر | "عشان بيلعبوا وانا نايم".. حبس موظف عذب طفلي زوجته بالتجمع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "عشان بيلعبوا وانا نايم".. حبس موظف عذب طفلي زوجته بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الخميس، حبس موظف بتهمة تعذيب طفلى زوجته بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من أحد الأشخاص مفاده تعرض طفلين في فيلا مجاورة له بالحى الثانى للتعذيب على يد زوج والدتهم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين وجود طفل، 5 سنوات، وطفلة، 7 سنوات، شقيقين، وعليهما آثار ضرب مبرح، وبسؤال الطفلين اتهما زوج والدتهما بضربهما، وبسؤال الأم، موظفة، اتهمت الزوج بأنه دائم االتعدى عليهما بسبب إزعاجهما له أثناء النوم، وأضافت أنها متزوجة منه عرفيا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.