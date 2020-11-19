مصر | محامي تفسير حكم الخمس علاوات: انضم للدعوى حوالي ١٠٠٠ خصم متضامن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محامي تفسير حكم الخمس علاوات: انضم للدعوى حوالي ١٠٠٠ خصم متضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الغفار مغاوري، مقيم دعوى التفسير لحكم الخمس علاوات الخاص بأصحاب المعاشات أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة، أنه تلقى طلبات متعددة من أصحاب المعاشات للتدخل بدعوى التفسير والإنضمام لطلبات المدعيين، وانضم بجلسة أمس حوالي ١٠٠٠ من ذوى الشأن أصحاب المعاشات، ومازال هناك عددًا يريد الانضمام ولكن بعد استيفاء الشروط وإنهاء الإجراءات القانونية، وأعطت هيئة المحكمة الفرصة للمفوض أن يقبل خصوم جدد متضامنين من أصحاب المعاشات.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي اصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.