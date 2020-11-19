مصر | حشود كبيرة من أصحاب المعاشات يحضرون دعوى تفسير حكم الخمس علاوات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حشود كبيرة من أصحاب المعاشات يحضرون دعوى تفسير حكم الخمس علاوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، لمقر مجلس الدولة بالدقي، ويرافقه عدد كبير من كبار السن أصحاب المعاشات، لحضور جلسة دعوى تفسير حكم الخمس علاوات.

وشدد أمن المجلس علي تطبيق الاجراءات الاحترازية في ظل الظروف التى أشهدها البلاد من تفشي وباء كورونا المستجد، والتزم الجميع بارتداء الكمامة بداخل القاعة حتى حضور الجلسة.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي اصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.