مصر | البدري فرغلي يقدم 3 مستندات للمحكمة بجلسة تفسير حكم "الخمس علاوات"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري فرغلي يقدم 3 مستندات للمحكمة بجلسة تفسير حكم "الخمس علاوات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة، منذ قليل جلسة دعوى تفسير حكم الخمس علاوات الخاص بأصحاب المعاشات.

وأكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنه حضر الجلسة وتضامن مع مقيم الدعوى من اجل تصحيح الحكم وتطبيقة بالشكل القانوني، وذلك لاختلاف منطوقه عما جاء بالحيثيات، وقدم ٣ مذكرات للمحكمة تحتوى أن الحكم تم تنفيذه علي ٥٠ ٪؜ من المستحقين، وأن وزارة التضامن حذفت كل الذين أُحيلوا للمعاش قبل عام ٢٠٠٦.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي اصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.