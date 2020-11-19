مصر | البدري فرغلي يقدم 3 مستندات للمحكمة بجلسة تفسير حكم "الخمس علاوات"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري فرغلي يقدم 3 مستندات للمحكمة بجلسة تفسير حكم "الخمس علاوات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنه حضر الجلسة وتضامن مع مقيم الدعوى من اجل تصحيح الحكم وتطبيقة بالشكل القانوني، وذلك لاختلاف منطوقه عما جاء بالحيثيات، وقدم ٣ مذكرات للمحكمة تحتوى أن الحكم تم تنفيذه علي ٥٠ ٪ من المستحقين، وأن وزارة التضامن حذفت كل الذين أُحيلوا للمعاش قبل عام ٢٠٠٦.
وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي اصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.
يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.