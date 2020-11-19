مصر | حبس السائق المتسبب في حادث أتوبيس طلاب الهرم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس السائق المتسبب في حادث أتوبيس طلاب الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس السائق المتسبب فى حادث أتوبيس طلاب الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة، بإجراء تحليل عينة المخدرات له.

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة حادث تصادم أتوبيس مدرسة بطريق الرماية بالهرم، وتستعلم عن حالة المصابين تمهيدا لسؤالهم

وطلبت النيابة، تقرير الطبي للحالات لاستكمال التحقيقات، فيما انتدبت خبراء الفحص الفني لمعاينة الاتوبيس، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كشفت تفاصيل حادث تصادم اتوبيس مدرسة بطريق الرماية بالهرم، الذي أسفر عن إصابة ١٧ طفلا، ومشرفة الأتوبيس ومدرسة وسائق الاتوبيس

وأفادت التحريات الاولية، أن الاتوبيس تابع لإحدى المدارس الواقعة بأوسيم، وإصابات الأطفال تتراوح بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم على الفور للمستشفى

تلقت شرطة مباحث الهرم، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، حيث انقلب أتوبيس مدرسة في الهرم، اثناء توصيل التلاميذ إلى المدرسة، وأسفر الحادث عن إصابة طلاب، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.

تسبب الحادث في تعطيل حركة المرور، وتم رفع حطام الحادث لعودة الحركة المرورية، وتم تحرير محضر واحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

