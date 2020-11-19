أخبار مصر | قرار هام من وزارة التعليم بشأن أبناؤنا في الخارج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار هام من وزارة التعليم بشأن أبناؤنا في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، أنه تم إخطار جميع الجهات المعنية بعدم استلام أي استمارة تقدم غير مستوفاة للمستندات وعدم إرسال أى صور للمستندات المطلوبة بأى طريقة، حيث أنه لن يتم تسجيل أى طالب بامتحانات أبنائنا فى الخارج بصور المستندات.
وشدد نائب الوزير، على عدم فرض أية رسوم إضافية على الطلاب تحت أي مسمى غير منصوص عليه بتعليمات التقدم، ولا يجوز التقدم للامتحان بعد غلق الموقع الإلكتروني إلا بعد التقدم للسفارة بالأسباب والمستندات التى أدت إلى التأخر عن موعد التقدم للامتحان، على أن تقوم السفارة بإرسال تلك المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات للبت فى إمكانية قبول الطالب، وفى هذه الحالة تقوم السفارة بطباعة استمارة التقدم وتسليمها للطالب لاستيفاء البيانات بخط اليد وإعادتها مرة أخرى إلى السفارة لاعتمادها مرفقًا بها أصول المستندات المطلوبة وما يفيد سداد رسوم الامتحان وذلك فى موعد غايته31 يناير 2021.