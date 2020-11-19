أخبار مصر | محافظ الجيزة يتابع ميدانياً أعمال تطوير شارع المحولات للوقوف على نسب التنفيذ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتابع ميدانياً أعمال تطوير شارع المحولات للوقوف على نسب التنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات بنطاق حى الطالبية والذى يعد احد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعى الاهرام ومحمد انور السادات ( ترسا ) وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال وازالة اى معوقات .

واشار المحافظ أنه جارى توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول ٥٠٠ م ليصل عرض الشارع إلي ٤٠م بدلا من وضعه السابق بعرض 13م حيث كان يستخدم في الإتجاهين مما كان يشكل تكدساً مرورياً بالمنطقة لافتا ان أعمال التوسعة ستساهم في أحداث طفرة مرورية وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعه من شارع الأهرام.

واشار انه جارى حاليا تمهيد الطريق بعد الانتهاء من فرد طبقة السن الى جانب تجهيز الشارع للرصف وتركيب البلدورات وتحديد المسافات اللازمة لرصيف المشاه والجزيرة الوسطى حيث سيشهد الطريق تغير حضاري يلمسة المواطنين .

شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الاعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها لما للطريق من أهمية مرورية ومطلباً للمواطنين المترددين علية موجها رئيس حي الطالبية بالالتزام بخطوط التنظيم أثناء التنفيذ وإزاله أي تعديات وكافة أوجه الإشغال للطريق.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع الى اراء المواطنين من قاطنى شارع المحولات فى اعمال التطوير الجارية واى مقترحات بشأنها او معوقات تواجههم مؤكدا ان المحافظة بكامل اجهزتها تعمل على قدم وساق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة الاستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع واشرف تامر رئيس حى الطالبية



