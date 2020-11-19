أخبار مصر | سعفان الإعداد لبروتوكول تعاون مع "الاتصالات" لدعم نظم التحول الرقمي بالقوى العاملة

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عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان إجتماعاً، بديوان عام الوزارة، مع رؤساء الإدارات المركزية ومستشاري مركز المعلومات، بحضور مسئولي نظم التحكم الرقمي بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا العلومات، في إطار التعاون المثمر بين وزارات الدولة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي، وذلك لدراسة كيفية تنفيذ ميكنة عمليات وزارة القوى العاملة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المكلفة من قبل الحكومة بإدارة ودعم نظم التحول الرقمي.

في مستهل الاجتماع ، رحب الوزير بالحضور ووجه بضرورة الإلتزام بمواكبة التحول الرقمي إلزاماً بالإستراتيجات التي تنتهجها الدولة المصرية في الوقت الحالي للوصول إلى منظومة إلكترونية تتيح توفير كافة الخدمات المقدمة من الوزارة في صورة رقمية توفر للمواطنين وقت وتكلفة وجهد التواصل من خلال المكاتب للحصول على الخدمة المطلوبة.

وقد تم التوافق على ضرورة أن يشمل بروتوكول التعاون تصميم وإعداد صفحة (بوابة) للوزارة على شبكة الإنترنت للتواصل مع المواطنين، وإعداد برنامج تدريبي لموظفي الوزارة لرفع كفاءتهم في إطار استخدام النظم الرقمية الحديثة، وإعداد ثلاث خدمات تمثل المرحلة الأولى لرقمنة التواصل مع المواطنين من خلال منصة مصر الرقمية هي : إستخراج كعب العمل، وإستخراج تصاريح عمل الأجانب، والعمالة غير المنتظمة، واعداد منصه للتدريب المهني للتعليم عن بعد.

ووجه الوزير بمراعاة أن تكون كافة الأعمال على قاعدة بيانات متكاملة تتيح لمتخذ القرار الإستفادة منها في متطلبات الأعمال الأخرى مع وجود شاشة لمتابعة الأعمال لمكتب الوزير ورؤساء الإدارات المركزية لضمان متابعة سير العمل.



