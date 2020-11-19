أخبار مصر | أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن خريطة أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن خريطة أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الجمعة 21 نوفمبر 2020 إلى الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية عن أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:

غدًا الجمعة:



السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ).



الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من ( على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ).



القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.



مدن القناة وشمال الصعيد جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وشمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب - شلاتين - رأس بناس)



يوم السبت المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الأسكندرية - مطروح- السلوم رشید - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).



الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من كفر الشيخ البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ).



جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( حلايب - شلاتين - راس بناس ).



يوم الأحد المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح. السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )



الوجه البحري: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ).



يوم الاثنين المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشید ).



شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية )





يوم الثلاثاء المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح. السلوم - رشید ).



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.