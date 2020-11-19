أخبار مصر | جامعة حلوان تنفي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة حلوان تنفي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بظهور ما يزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب اقل من نصف العدد المذكور بكثير في عدد من الكليات وقد تم رصد الاصابات او الاشتباه منذ بداية العام الجامعي، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات مؤكدًا أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعه لمتابعه كافة المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعه حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس من خلال الاداره العامة للشئون الطبية وكلية الطب بالجامعة خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية.

وفى نفس الاطار فان اللجنة المشكلة بمتابعة ورصد اى مخالفات تعمل على مدار اليوم سواء فى داخل الحرم الجامعى او الكليات ويتم اتخاذ الاجراءات الرادعة حال رصد اى مخالفات لقرارات المجلس الاعلى للجامعات او مجلس الجامعة فى هذا الخصوص.

وناشد رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ودعا الي عدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من البلبلة بين طلاب الجامعة.