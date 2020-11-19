شكرا لقرائتكم خبر عن «منطقة الفيوم» تقيم ندوة عن آثار المحافظة لطالبات مدرسة أم المؤمنين الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت منطقة الآثار المصرية بالفيوم، اليوم الخميس، ندوة حول تاريخ الفيوم وآثارها في مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات. حاضر في الندوة سيد عوض محمد شعيب، كبير مفتشى آثار الفيوم، بإشراف سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم.

يأتي ذلك في إطار قيام منطقة الآثار بنشر الوعي الأثري بين طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة، وأشرف على الندوة محمد أبوالحارث، مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، وشيرين نامى، مدير مدرسة أم المؤمنين الثانوية، ومحمد عويس، عضو مجلس الأمناء، المنسق العام للندوة، وشارك فيها آمال محمد أحمد، ودعاء على عبدالفتاح، من إدارة العلاقات العامة بإدارة شرق الفيوم، وكل من عبير الحصرى وغادة أحمد، مسؤولى الإعلام بالمدرسة.

تناول «شعيب» في محاضرته تاريخ ومواقع الآثار في الفيوم بالإضافة إلى الموقع الجغرافى والتكوين الجيولوجى وتطرق إلى تاريخ الفيوم من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، ثم العصر القبطى والعصر الإسلامى حتى العصر الحديث ونشأة وتطور الحضارة في إقليم الفيوم، وقد تفاعلت طالبات المدرسة وكشفت أسئلتهم عن مدى شغفهم بتاريخ وحضارة المحافظة.