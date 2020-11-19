شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 74 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها فى الأسواق بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبط رجال الرقابة التموينية في ادارة تموين برج العرب في الاسكندرية، الخميس، تهريب أسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها في الاسواق بمنطقة العجمى.

وشنت ادارة العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبدالقادر رئيس الرقابة، بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين العجمى، برئاسة المقدم اسلام جمعة حملات رقابية بنطاق إدارة العجمى، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بأسطوانات غاز ممتلئة قادمة من منطقة الورديان للبيع بمنطقة العجمي.

تم تحريز ٧٠ أسطوانة غاز صفيرة منزلية، و٤ اسطوانات غاز كببرة تجارية.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.