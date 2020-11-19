شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة تنس الطاولة بجامعة قناة السويس الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، بطولة تنس الطاولة يومي الأحد المقبل، بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والدكتور هاشم الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وأشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى البطولة تأتى ضمن منافسات دورة الشهيد الرفاعى الـ٤٨ بمشاركة جميع الجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن البطولة تقام في رحاب بصالة ٢ بهيئة قناة السويس في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

يشارك في التنظيم إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر، مدير عام الإدارة وعادل القاضى، مدير إداره النشاط الرياضي.