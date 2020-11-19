شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة تنس الطاولة بجامعة قناة السويس الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، بطولة تنس الطاولة يومي الأحد المقبل، بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بإشراف الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والدكتور هاشم الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.
وأشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى البطولة تأتى ضمن منافسات دورة الشهيد الرفاعى الـ٤٨ بمشاركة جميع الجامعات المصرية.
وأضاف الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن البطولة تقام في رحاب بصالة ٢ بهيئة قناة السويس في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
يشارك في التنظيم إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبدالله عامر، مدير عام الإدارة وعادل القاضى، مدير إداره النشاط الرياضي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة تنس الطاولة بجامعة قناة السويس الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.