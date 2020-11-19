شكرا لقرائتكم خبر عن «عملية ورق الغار».. إحباط تهريب 11 ألف و927 طربة حشيش بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباشر نيابة غرب الاسكندرية الكلية بإشراف المستشار محمد لاشين التحقيق في واقعة محاولة تهريب عدد ٣ حاويات مخدرات عبر ميناء الاسكندرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في أحباط تهريب 11 ألف و927 طربة لمخدر الحشيش إلى داخل البلاد عبر الميناء البحرى.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد وصول 3 حاويات قادمة من إحدى الدول العربية، بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش، إلى ميناء الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن المشمول المستندي للحاويات الثلاث القادمة لصالح إحدى الشركات، هو شحنة توابل «ورق غار»، وإخفاء كميات كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجمارك، جرى تشكيل لجنة أمنية وجمركية لتفتيش الحاويات الثلاث على أرصفة ميناء الإسكندرية.

ووفقا لمعاينة النيابة التي أجراها المستشار عمر سليم، رئبس نيابة غرب الاسكندرية الكلية عثر داخل الحاويات الثلاث على 11 ألف و927 طربة لمخدر الحشيش مخبأة بين ورق الغار.

وكشفت تحقيقات النيابة أن شخصين، سوريين الجنسية، من عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة المضبوطة تم القبض عليهما، وأمر المستشار محمد لاشين، المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية بحجزهما على ذمة التحريات.