شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوى، بالاشتراك مع وحدة مباحث برج العرب، حملة، الخميس، أسفرت عن مخالفات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من السلع منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية، معروضة للبيع، عبوة الكرتونة الواحدة 6 أكياس حجم كبير.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.