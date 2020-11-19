شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: ما يحدث في مصر معجزة بكل المقاييس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن ما يحدث في مصر معجزة بكل المقاييس أضاف في كلمته خلال افتتاحه مسجد نور الإسلام بعزبة المقيرشة التابعة لمركز طامية أن ما تشهده مصر من أمن واستقرار في ظل المخاطر التي تحيق بنا من كل جانب يمثل معجزة خاصة.

وأضاف أن الدولة تبذل من الجهود في إقامة مشروعات البنية التحتية وما تبذله في بناء الإنسان المصري بتطوير منظومتي التعليم والصحة يمثل معجزة أشار إلى أنه تم افتتاح ٢٥٠مسجد في محافظة الفيوم منذ عام ٢٠١٤ لافتا إلى أنه تم افتتاح ١١مسجد الاسبوع الماضي بالفيوم ومقرر افتتاح مساجد أخرى خلال الفترة القادمة موضحا أن المساجد لها دور كبير في تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتوصيل المفاهيم الصحيحة لسماحة الدين الإسلامي الذي يدعوا لمكارم الأخلاق.