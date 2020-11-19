شكرا لقرائتكم خبر عن عبر زووم.. «الوطنية للإعلام» تنظم محاضرة للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ألتقى اليوم وليد عبدالهادي، مدير البرنامج الفرنسي بالبرنامج الأوروبي بالهيئة الوطنية للإعلام، بالإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية في الدورة الأون لاين، عبر تطبيق زووم في محاضرة بعنوان (تقنيات العمل الأذاعي).
وتناول اللقاء كيفية كتابة النص الأذاعي والقواعد التي يجب الالتزام بها لتحويل نص كتابي إلى نص اذاعى وكذلك كيفية تحويل الاخبار والخطابات الرسمية إلى نص إذاعي بالإضافة إلى كيفية استخدام المفردات البسيطة والسهلة للوصول إلى طوائف المستمعين المختلفة والمدة اللازمة التي يجب الالتزام بها لتوصيل الرسالة الإذاعية والوسائط اللازمة للبرنامج الأذاعي.
ينظم هذه الدورة مركز تدريب الاعلاميين الافارقة التابع لوزارة الدولة للاعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية وتستمر لمدة أربعة أسابيع.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,613
-
تعافي
101,421
-
وفيات
6,495
كانت هذه تفاصيل خبر عبر زووم.. «الوطنية للإعلام» تنظم محاضرة للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.