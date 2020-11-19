شكرا لقرائتكم خبر عن عبر زووم.. «الوطنية للإعلام» تنظم محاضرة للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألتقى اليوم وليد عبدالهادي، مدير البرنامج الفرنسي بالبرنامج الأوروبي بالهيئة الوطنية للإعلام، بالإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية في الدورة الأون لاين، عبر تطبيق زووم في محاضرة بعنوان (تقنيات العمل الأذاعي).

وتناول اللقاء كيفية كتابة النص الأذاعي والقواعد التي يجب الالتزام بها لتحويل نص كتابي إلى نص اذاعى وكذلك كيفية تحويل الاخبار والخطابات الرسمية إلى نص إذاعي بالإضافة إلى كيفية استخدام المفردات البسيطة والسهلة للوصول إلى طوائف المستمعين المختلفة والمدة اللازمة التي يجب الالتزام بها لتوصيل الرسالة الإذاعية والوسائط اللازمة للبرنامج الأذاعي.

ينظم هذه الدورة مركز تدريب الاعلاميين الافارقة التابع لوزارة الدولة للاعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية وتستمر لمدة أربعة أسابيع.