شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث الموقف التنفيذي لتأهيل مخر سيل سنور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل سنور ومعدلات التنفيذ والحلول المنفذة حيال بعض المعوقات لضمان استمرار الأعمال بالوتيرة المطلوبة.

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف على أن الانتهاء من كافة مراحل مشروع تأهيل المخر «في التوقيتات المحددة» يمثل أولوية قصوى، حيث أن الانتهاء منه بشكل كامل ضمانة أساسية لمنع تكرار الأزمة التي حدثت بموسم الشتاء الماضي، مؤكدًا على أن المراحل المنفذة ساهمت بشكل جيد في التصدي لمخاطر الأمطار التي كانت قادمة من سلاسل البحر الأحمر في مطلع نوفمبر الجاري، مشيرا إلى التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الري في هذا الشأن، حيث يوجد تعاون وتضافر بين كل الجهود للانتهاء من المشروع وتذليل كافة العوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسي على جانبيه، وكذا الأعمال الجارية بخصوص تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر، مع التوجيه بتكليف معهد بحوث الموارد المائية وإدارة التوسع الأفقي بالنظر في إعادة دراسة موقع الهدار فيما يتعلق بالموقع الأمثل، بالإضافة إلى إعداد دراسة عن مخر وادي فقيرة خاصة مع تعرضه لجريان مياه الأمطار بغزارة خلال الفترة السابقة.

وطالب المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات والمقايسات التقديرية لتطوير كافة المخرات وتنفيذ البحيرات والهدار (السدود) مع سرعة إرسالها لوزارة الري لتوفير الاعتمادات المطلوبة، مع ضرورة تنفيذ ذلك خلال مواعيد محددة، مشددًا على أهمية المشروعات في هذا القطاع تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن