شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يعلن انطلاق بطولة الملاحة الرياضية الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، انطلاق بطولة الملاحة الرياضية، الاثنين المقبل، بالتعاون مع الإتحاد الرياضى المصري للجامعات.
واضاف رئيس الجامعة أن جامعة قناة السويس حريصة على استضافة البطولات والمسابقات الكبيرة التي يجتمع على أرضها شباب الجامعات وتهدف إلى زيادة التواصل بينهم و تقوى العلاقات وتنمى الوعى القومى لدى شبابنا.
وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المنافسات تشمل سباق للدرجات وجرى بمشاركة جميع الجامعات المصرية.
وأضاف الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن البطولة تقام فى رحاب جامعة قناة السويس فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.
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