شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها يحذر المواطنين: ارفعوا السيارات المتهالكة وإلا سيتم سحبها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها انذارا للمواطنين بسرعة رفع أي سيارات متهالكه من الطرق والشوارع بالمدينه خلال 28 ساعه والا سيتم رفعها وتسليمها للادارة العامه لمرور القليوبية جاء ذلك خلال جولة رئيس مدينة بنها بالعاصمه بنها حيث تابع حملات رفع الاشغالات بالمدينة وكذا رفع الاشغالات بطريق بنها – شبرا الزراعى والتى تعوق حركة الطريق كما تفقد «عبدالستار» حملة رفع المخلفات المخلفات والتراكمات من الموقف الجديد وكلية التجارة وشارع اتريب وأرض البنك والمسطحات المائية وتابع رئيس المدينه أعمال التطوير المقامة بالعاصمة وإزالة كافة المعوقات الموجودة وحلها للتسهيل على الشركة المنفذة لمشروع التطوير وتفقد اعمال الرصف بالمدينه امام كلية العلوم. حولة رئيس مدينه بنها فى العاصمه حولة رئيس مدينه بنها فى العاصمه حولة رئيس مدينه بنها فى العاصمه حولة رئيس مدينه بنها فى العاصمه الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة بنها يحذر المواطنين: ارفعوا السيارات المتهالكة وإلا سيتم سحبها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.