شكرا لقرائتكم خبر عن شباب القليوبيه: قبل مباراة الأهلي والزمالك على الجماهير أن تتحلى بالأخلاق الرياضيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه ان نبذ التعصب ضرورة حتميه يجب ان بتحلى بها الجميع في الوقت الراهن حيث تستعد الجماهير المصرية لمشاهدة مباراة نهائي كأس أفريقيا للاندية والمزمع انعقادها في ٢٧ نوفمبر الجاري بين فريقي الاهلي والزمالك

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مديرية الشباب والرياضه ضمن استارتيجية الوزارة لتنفيذ مبادرة «مصر اولا..لا للتعصب».

ودعا «الصبروط» الجماهير إلى ضرورة التحلي بالاخلاق الرياضية ورفع اسم مصر عاليا ورفع شعار مصر اولا، فيكفينا فخرا ان البطولة الافريقية بين فريقين مصريين .

وأكد الدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع على ضرورة تدريب اللاعبين والاداريين على كيفية التعامل مع المنافسات بشكل ايجابي لتجنب الوقوع في مشكلات التعصب الرياضي وعدم تصدير حماسه زائدة للجماهير من قبل اللاعبين والاداريين والمدربين، وبث الروح الرياضية بين الفرق المتنافسة.

وتناول الإعلامي إبراهيم حمودة مساعد رئيس تحرير المساء وعضو المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين الجانب الاعلامي ودوره في التصدي لمواجهة مشكلة التعصب الرياضي وضروري التحلي بالاخلاق المهنية للاعلام ودور المجلس الأعلى للاعلام في مواجهة البرامج التي تدعو للتعصب والزامهم بميثاق يهدف لدعم الروح الرياضية والتنافس الشريف الخلاق الذي يساهم في خلق حالة جيدة من التنافس الايجابي والاخلاق الرياضية لدى جماهير الكرة المصرية .

حضر الندوة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة ومديري الادارات بالمديرية والإدارات الفرعية.