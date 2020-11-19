شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ستيفانى وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ، أن مجلس الأمن الدولى أقر أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام فى ليبيا ، مشيرة الى أن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم 24 ديسمبر 2021 ، مضيفة فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم ، أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا مطلب أساسي.
وأضافت ستيفانى وليامز ، يجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي ، مشيرة الى أن تعليق الأعمال القتالية خفض عدد النازحين والمهجرين الليبيين ، مشيرة الى أن إغلاق المرافق الصحية في ليبيا يضعف القدرة على مواجهة كورونا .
وفى وقت سابق قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن هناك تقدم ملموس في الحوار الليبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية ، مشيرة الى استئناف تصدير النفط الليبي سيحسن الوضع الإنساني ، وجددت التأكيد على أن انتخابات ليبيا ستجرى في الـ 24 من ديسمبر العام المقبل، مضيفة وضعنا خارطة طريق لمستقبل ليبيا
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.