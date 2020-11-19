شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا 24 ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ستيفانى وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ، أن مجلس الأمن الدولى أقر أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام فى ليبيا ، مشيرة الى أن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ستتم 24 ديسمبر 2021 ، مضيفة فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم ، أن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا مطلب أساسي.

وأضافت ستيفانى وليامز ، يجب العمل على توفير الظروف لتنفيذ الاتفاق الليبي ولاسيما منع التدخل الخارجي ، مشيرة الى أن تعليق الأعمال القتالية خفض عدد النازحين والمهجرين الليبيين ، مشيرة الى أن إغلاق المرافق الصحية في ليبيا يضعف القدرة على مواجهة كورونا .

وفى وقت سابق قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن هناك تقدم ملموس في الحوار الليبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية ، مشيرة الى استئناف تصدير النفط الليبي سيحسن الوضع الإنساني ، وجددت التأكيد على أن انتخابات ليبيا ستجرى في الـ 24 من ديسمبر العام المقبل، مضيفة وضعنا خارطة طريق لمستقبل ليبيا