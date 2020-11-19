السيسى يحضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أكاديمية الشرطة، حيث حضر اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد، وكان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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