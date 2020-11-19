شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الطموح فى رؤية وطن مُزدهر وراء مبادرة الرئيس لتأسيس صندوق تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب انتهاء الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، فى أرجاء معرض نماذج المبادرات الرئاسية، المقام على هامش احتفالية صندوق "تحيا مصر" بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، شارك رئيس الوزراء والحضور فى فعاليات حفل الصندوق، الذى تم تنظيمه تحت عنوان "نتشارك علشان بكرة".

وفى بداية الاحتفالية، تم استعراض مراحل نشأة صندوق " تحيا مصر" وتطور أنشطته خلال الفترة الماضية، كما تضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم تسجيلى لمشروعات الصندوق، منذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأسيسه، وكذلك محاور عمل المبادرات الرئاسية المكلف بها الصندوق خلال الفترة المقبلة.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاحتفالية، عرضا تناول جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى مجال الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث قامت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستعراض مشروعات ورؤى الوزارة فى تحسين الخدمات وآليات الدعم للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن شرح للمبادرات والمشروعات القائمة بين الوزارة وصندوق تحيا مصر.

وعقب انتهاء كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي، تم عرض فيلم تسجيلى يُوثق مراحل التحضير لمبادرة تتلف فى حرير لتنشيط صناعة السجاد والكليم اليدوي.

وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة أعرب خلالها عن سعادته بهذا الإنجاز المتمثل فى إطلاق صندوق تحيا مصر أكبر قافلة مساعدات إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى كافة أنحاء الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء: ما يحدث اليوم هو إنجاز يُضاف إلى قائمة نجاحات "صندوق تحيا مصر"، ذلك الصرح الذى أُسس بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح قناة إضافية مهمة تسير جنبًا إلى جنب مع باقى مؤسسات الدولة ومنظمات العمل المجتمعى والقطاع الخاص، لتؤتى ثمارها فى تنمية مستدامة، لا يلين عزم الدولة عن السعى لتحقيقها رغم الصعوبات التى تواجهها.

وأضاف الدكتور مدبولي: على مدار خمس سنوات، كانت المشاركة وتوحيد جهود أطراف العمل المجتمعى بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، هى كلمة السر وراء نجاح صندوق تحيا مصر فى تنفيذ مبادراته، ذات التأثير المُباشر فى حياة الآلاف من الأسر الأَوْلَى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة كافة أجهزة الدولة فى تنفيذ مشروعات تنموية، وضعت نهاية لمعاناة تلك الأسر، وأدخلت البهجة على قلوب لطالما عانت لسنوات طويلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن "صندوق تحيا مصر" استطاع أن يشمل بجهوده نواحى تنموية وخدمية متنوعة، من خلال برامجه ومشروعاته فى مجالات الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، فضلاً عن دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات.

وتابع رئيس الوزراء قائلا: إن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات، هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر؛ لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأولى بالرعاية، لاسيما ونحن نواجه جائحة "كورونا" التى ضربت العالم خلال العام الجاري، ولعل ذلك يشكل حافزا لتشجيع وتدعيم هذا التعاون على المدى البعيد، لاسيما لتوحيد جهود العمل المجتمعي، وكذا توفير آليات مرنة لتحسين أحوال الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية لتلك الأسر.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الطموح فى رؤية وطن متقدم مُزدهر، تسوده العدالة الاجتماعية، وكذلك بناء مجتمع جديد يُؤَمّن لأبنائه فرص التطور والنماء، كانا وراء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتأسيس صندوق تحيا مصر، قائلا: ولعل استراتيجية الدولة فى تدعيم شراكة الصندوق مع كافة الأطراف المعنية بالتنمية، تجعلنا نطمح دائمًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، وابتكار حلول جديدة ومرنة لمشكلات المجتمع، بما يكفل حياة كريمة للمواطن المصري.

وفى ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لرعايته لهذه الاحتفالية، كما قدم الشكر لكل من ساهم فى الإعداد والتحضير لإطلاق هذه القوافل الإنسانية، التى تعكس مدى الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن.

وعقب إنهاء كلمته، هنأ رئيس الوزراء صندوق تحيا مصر على نجاحه فى تسجيل رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأكبر تبرع بالمواد الغذائية على مستوى العالم.