شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، أن صندوق تحيا مصر قناة إضافية تسير جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات العمل المدنى والقطاع الخاص لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.

وأكد مدبولي، أن توحيد جهود أطراف العمل المجتمعي هى كلمة السر وراء نجاح صندوق تحيا مصر في تنفيذ مبادراته، وتأثيره المباشر على آلاف الأسر، مشددا على أن مشاركة كافة أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية وضعت نهاية لمعاناة تلك الأسر وأدخلت البهجة على قلوب لطالما عانت لسنوات طويلة.