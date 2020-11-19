رسميا.. "تحيا مصر" يدخل موسوعة جينيس بأكبر حملة للمواد الغذائية في العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل صندوق "تحيا مصر" رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وعرضت احتفالية صندوق "تحيا مصر" لإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشهادات التي تسجل دخول الصندوق بالموسوعة أمام كافة الحضور. وسلم أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس، الشهادات التي حصل عليها صندوق "تحيا مصر" خلال الاحتفالية. بذلك يكون صندوق "تحيا مصر" دخل رسميا في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بأكبر حملة للمواد الغذائية في العالم وبأكبر حملة للتبرع بالدجاج في العالم.

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