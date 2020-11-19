شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يمثلون 50 دولة عربية وأجنبية «أون لاين» بمؤتمر الذكاء الاصطناعي جامعة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الشهر الحالى المؤتمر الدولى «آسيت ٢٠٢٠» وذلك في إطار حرص الجامعة على الاستفادة من التطورات الهائلة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات باعتباره ركيزة اساسية من ركائز ومقومات التنمية.

المؤتمر يستمر لمدة ٣ أيام ويقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويتناول تطور تطبيقات «الذكاء الاصطناعى» بشكل عام مع التركيز على قضية «التعليم عن بعد» في زمن تفشى فيروس كورونا الذي يجتاح العالم الآن.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، إن المؤتمر سيقام «أون لاين» بالكامل وذلك تنفيذاً لقواعد التباعد الإجتماعى والاجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى أنه سيقام بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية الذي يتخذ من الأردن مقراً له ويرأسه د.عمرو عزت سلامة الذي من المقرر يلقى كلمه ترحيبية خلال حفل الافتتاح .

وقال الدكتور هاني حرب، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، إن المؤتمر يشارك فيه خبراء يمثلون حوالى ٥٠ دولة عربية وأجنبية من جميع قارات العالم حيث وصل أمانة المؤتمر ما يقرب من ٢٠٠ بحثاً تم تصفيتها إلى ٩٢ بحثاً مهماً في مجال تكنولوجيا الاتصالات والحاسبات سيتم مناقشتها باستفاضة في ١٤ جلسة على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر.

وأكد الدكتور هانى حرب أن المؤتمر يقام وفق المعايير الدولية وذلك بشهادة موثقة من مؤسسة IEE وهى مؤسسة دولية لا تسعى إلى الربح وتتمتع بسمعة طيبة في هذا المجال خاصة أنها تمنح أي بحث جديد الموافقة على نشره دولياً لذا فإن اهتمام هذه المؤسسة بمؤتمر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعطى للمؤتمر قيمة كبيرة واهمية قصوى في جميع أنحاء العالم خاصة أن جميع الأبحاث التي تم قبولها للمناقشة خلال جلسات المؤتمر سيتم نشرها دولياً في المجلات البحثية التابعة لهذه المؤسسة العلمية العريقة.