شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تدوير «الجوارب القديمة» و«الكمامات».. ورشة بقصر ثقافة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ قصر ثقافة مطروح ورش إعادة تدوير استخدام الجوارب القديمة في عمل عروسة صغيرة بطريقة سهلة، وطريقة استخدام الكمامات وتزينها لعمل شنطة صغيرة تصلح للموبايل بخطوات سهلة وواضحة، وبث القصر محاضرة بعنوان «دور الثقافة في بناء الفرد» قدمها اونلاين الأديب مختار الحماحمى تحدث من خلالها عن ثقافة الشعوب والتى تختلف من مكان لآخر مكونة هوية الأفراد ومؤثرة في سلوكهم وعاداتهم، فالثقافة هي الأساس الذي تبنى علية الشعوب حضاراتها.

وفي مجال الأونلاين أقيمت أمسية شعرية مميزة لنادى أدب مطروح قدمها الشاعران سهاد قمر، علاء ابوخلعة القي من خلالها الشاعران مجموعة مميزة من القصائد العامية والفصحى، واستكمالا لنشاط نادى أدب الطفل قدم الشاعر علاء ابوخلعه محاضرة جديدة استأنف من خلالها شرح البحور الشعرية وتحدث الشاعر في هذه المرة عن بحر الرجز وهو من البحور الصافية والتى تتكرر من خلالها التفعيلة عدة مرات ولا تتغير.