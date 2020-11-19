شكرا لقرائتكم خبر عن 8000 أسرة تستغيث لعدم دخول الكهرباء بالمنطقة المحصورة بين (أ وب) بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم ملاك نحو ٢٠٠٠ عمارة وأكثر من ٨٠٠٠ أسرة من سكان مدينة حدائق 6 أكتوبر بشكوى إلى المهندس أشرف فتحي، رئيس الجهاز لحرمانهم من السكن والإقامة في المنطقة المحصورة (أ وب) بسبب عدم اطلاق التيار الكهربائي في المنطقة .

وأشار السكان إلى أنه تم التخصيص لهم بهذه القطع في عام ٢٠٠٧ وقاموا بتسلمها في عام ٢٠١٤ والإنتهاء من المباني وتسليم الجهاز عام ٢٠١٧م.

وتقول عبير على، من السكان، تقابلنا مع مسؤولي مسؤولي الجهاز والكهرباء لتحديد مواعيد اطلاق التيار الكهربائي، كما تقدمنا بعدة شكاوى دون جدوى، كما قمنا بمخاطبة وزارة الاسكان والتعمير ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية دون حدوث أي تغيير، موضحة أن المباني قائمة وتم تشطيبها، غير أن أصحابها لا يستطيعون الإقامة فيها لعدم دخول الكهرباء حتى الآن .

ويحكى أحمد فتحي، إن المشكلة تتخلص في تضرر 8000 أسرة من عدم إدخال المرافق من كهرباء ورصف طرق في منطقة المحصورة (أ وب) والموضوع منذ سنوات على الرغم من الشكاوى المتكررة للجهاز ووزارة التعمير ومجلس الوزراء.

ويشير محمد الأحمدي، إلى أن هذه المنطقة أصبحت مهجورة، كما أن أصحابها أصبحوا يطلقون عليها «مدينة الأشباح»، بسبب عدم دخول الكهرباء إليها منذ عام ٢٠١٤. على الرغم من الشكاوى المتكررة مما أصابهم بالإحباط خاصة بعد ما أنفقوا عليها الغالي والنفيس – بحسب وصفه، متسائلاً إلى متي ستظل هذه المشكلة قائمة ؟، ومتي رصف الطرق وإزالة التكسيرات لتخفيف المعاناة اليومية.

وتطالب لمياء الكنانى، من السكان، بتدخل وزير الإسكان لاغاثة أكثر من مالك لنحو ٢٠٠٠ قطعة يبما عني ٢٠٠٠ عمارة يعني وعلى الأقل ٨٠٠٠ أسرة محرومة من السكن والاقامة في منطقتي المحصورة (أ وب) حدايق أكتوبربعد أن انفقوا فيها كل ما يملكون لاتمام المباني ... وذلك بسبب عدم اطلاق التيار الكهربائي للان رغم اننا تم التخصيص لنا ٢٠٠٧ واستلمنا ٢٠١٤ وانتهينا من المباني وسلمنا الجهاز من ٢٠١٧وتقابلنا مع مسؤولي الجهاز ومسؤولي الكهرباء أكثر من مرة دون جدوى.