شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل فايق عزب صديق «الشعراوي».. قصة معاناة مع مارسا والحبل الشوكي وكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المئات من أهالى الاسماعيلية صلاة الجنازة جثمان الممثل فايق عزب قرب المقابر، والذى توفى عن عمر 77 عامًا وصادق الفنان الراحل فى حياته الشيخ محمد متولى الشعراوى، وتوفى متأثرًا بعد قصة معاناة مع الحبل الشوكى وفيروس كورونا المستجد وبكتريا مارسا.

وأعلن الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، صباح اليوم الخميس وفاة الفنان فايق عزب بعد صراع مرير مع المرض.

كان «عزب» كثير التردد على الإمام الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى، وسألته ذات مرة عن رأيه في الفن فأجابه الشعراوى بأنه مثل السكين يمكن أن تقطع به الخضروات أو تستخدمه في القتل.

عانى عزب من مشاكل صحية فى الحبل الشوكى نتيجة سقوطه على رقبته وتوقف حركة يده وقدمه مما أخضعه إلى عملية جراحية.

أصيب الفنان فايق عزب بعد إجراء العملية ببكتريا مارسا وهى أحد أنواع الالتهاب الرئوى البكتيرى، والتى لا تؤثر فيها المضادات الحيوية، وعانى الفنان الراحل نتيجة ذلك من إصابته مشاكل فى الرئة ومجرى الدم.

أجرى الممثل الراحل تحليل كورونا وأظهر ايجابية اصابته بالفيروس وظل بالمستشفى نحو أسبوعين حتى فاضت روحه إلى خالقها.

وأثار الإعلان عن إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا دافعًا لدى المصريين للبحث عنه المرض على شبكة الانترنت، والذى تبين ظهوره فى عام 2007 وأدى إلى وفاة 11 ألف شخص بالمرض، وتتمثل أعراضه فى ارتفاع فى درجة الحرارة وألم فى الجلد وظهور خراريج بها صديد، ومن مضاعفاته مشاكل فى عضلة القلب والرئة والعظام ومجرى الدم.

نشأ فايق عزب في أسرة متدينة وكان يحفظ القرآن الكريم في طفولته في أحد الكتاتيب في الإسماعيلية، والتحق لفريق التمثيل في جامعة القاهرة وشارك في عرض مسرحية «هاملت» وفاز بجائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات.

وشارك الفنانين أحمد زكى ونور الشريف ويوسف شعبان وعادل إمام في أعمالهم، ومن أشهر أعمال الفنان الراحل «كتيبة الإعدام» و«رأفت الهجان» و«غبى منه فيه» و«سوق العصر» و«عسكر فى المعسكر» و«تيتة رهيبة» و«واحد من الناس» و«أحلام عمرنا»، ومن أشهرمسلسلاته «الوتد» الذى اشتهر فيه بدور العمدة، وكذلك «سوق العصر» و«سلسال الدم» و«الأسطورة»، وآخر أعماله مشاركته للفنان محمد فؤاد في مسلسل «الضاهر».