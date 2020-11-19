برونزية الوثب الطويل لطالبة تربية رياضية القناة بأولمبياد الفتاة الجامعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال كد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن إدارة الجامعة مستمرة في سياستها لتدعيم ومساندة طلابها المتميزين رياضيا وتقديم الدعم الكامل لهم لمواصلة هذا التميز.

و أعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حصول الطالبة روان مصطفى عليان الطالبه بالمستوى الثانى بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس على المركز الثالث في ألعاب القوى (الوثب الطويل) ضمن فاعليات أولمبياد الفتاه الجامعية.

وأشار الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أن هذه البطولة نظمتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة

وأضاف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن البطولة جاءت بمشاركه ٥٠٠ طالبة من ٢٤ جامعة مصرية في المدينه الشبابية بالاقصر في الفترة من ١٥ إلى ١٩ نوفمبر الحالى.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الوفد المرافق للفريق بالبطولة من الإدارة العامة لرعاية الشباب ضم كابتن محمد إمام وهاله العليمى. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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